Одягнув на голову каструлю: волинські надзвичайники врятували 2-річного хлопчика. ФОТО

Волинські рятувальники долали різні виклики, проте сьогодні був один з надзвичайних. ДСНСникам довелося рятувати дитину.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.До служби 101 надійшло повідомлення про те, що малолітня дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, проте довелось звертатись до рятувальників.На місце події прибули вогнеборці 3 ДПРЧ з міста Рожище. Надзвичайники, які прибули на допомогу, заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини. Із хлопчиком 2022 р.н. усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках.Подія трапилася у селищі Дубище Луцького району.