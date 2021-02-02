У місті на Волині встановили камери, які фіксуватимуть швидкість





Про це повідомляє



Камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості.



Відомо, що буде встановлено дві камери фіксації порушень правил дорожнього руху – на перехресті біля автостанції та «Епіцентру».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-го жовтня на трасі Р-15 у Нововолинську встановили дві нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху.Про це повідомляє БУГ Камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості.Відомо, що буде встановлено дві камери фіксації порушень правил дорожнього руху – на перехресті біля автостанції та «Епіцентру».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію