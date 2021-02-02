У місті на Волині встановили камери, які фіксуватимуть швидкість

У місті на Волині встановили камери, які фіксуватимуть швидкість
10-го жовтня на трасі Р-15 у Нововолинську встановили дві нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє БУГ.

Камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості.

Відомо, що буде встановлено дві камери фіксації порушень правил дорожнього руху – на перехресті біля автостанції та «Епіцентру».


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Теги: Нововолинськ, ПДР, швидкість, відеоспостереження
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