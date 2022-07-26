На Волині спіймали водія вантажівки з підробленим посвідченням

Волинські поліцейські виявили у водія-порушника посвідчення водія з ознаками підробки.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Вчора, близько 16 години, ми помітили вантажний автомобіль Scania, який здійснив проїзд на заборонений сигнал світлофора.Інспектори перевірили документи у 47-річного керманича та виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, ми зʼясували, що категорії не відповідають інформації в базах даних.На місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.