На Волині спіймали водія вантажівки з підробленим посвідченням
Сьогодні, 23:19
Волинські поліцейські виявили у водія-порушника посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Вчора, близько 16 години, ми помітили вантажний автомобіль Scania, який здійснив проїзд на заборонений сигнал світлофора.
Інспектори перевірили документи у 47-річного керманича та виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, ми зʼясували, що категорії не відповідають інформації в базах даних.
На місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Вчора, близько 16 години, ми помітили вантажний автомобіль Scania, який здійснив проїзд на заборонений сигнал світлофора.
Інспектори перевірили документи у 47-річного керманича та виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, ми зʼясували, що категорії не відповідають інформації в базах даних.
На місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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