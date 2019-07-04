На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep

Правоохоронці Волині зареєстрували кримінальні правопорушення про крадіжки автівок у Луцьку та Ковелі. Викраденні автомобілі вилучили.Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.9 жовтня, до поліції звернувся 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що від під’їзду будинку невідомий викрав його автомобіль Renault Megane.Зловмисник представився правоохоронцем, власник транспортного засобу злякався та покинув автомобіль з ключем у замку запалювання.У вівторок, 8 жовтня, з аналогічною заявою до поліції звернулася 36-річна жителька Ковеля. У заявниці викрали Jeep Compass, який жінка залишила на декілька хвилин без нагляду із заведеним двигуном біля свого будинку.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП встановили особи зловмисників.Так, до незаконного заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку причетний раніше судимий 41-річний місцевий житель.Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Сьогодні затриманому повідомили про підозру в інкримінованому злочині, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.У Ковелі ж автівку викрав 13-річний хлопець. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження скерують до суду з клопотанням про застосування заходів виховного характеру.Слідство триває.