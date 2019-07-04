На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
Сьогодні, 21:57
Правоохоронці Волині зареєстрували кримінальні правопорушення про крадіжки автівок у Луцьку та Ковелі. Викраденні автомобілі вилучили.
Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
9 жовтня, до поліції звернувся 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що від під’їзду будинку невідомий викрав його автомобіль Renault Megane.
Зловмисник представився правоохоронцем, власник транспортного засобу злякався та покинув автомобіль з ключем у замку запалювання.
У вівторок, 8 жовтня, з аналогічною заявою до поліції звернулася 36-річна жителька Ковеля. У заявниці викрали Jeep Compass, який жінка залишила на декілька хвилин без нагляду із заведеним двигуном біля свого будинку.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП встановили особи зловмисників.
Так, до незаконного заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку причетний раніше судимий 41-річний місцевий житель.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Сьогодні затриманому повідомили про підозру в інкримінованому злочині, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У Ковелі ж автівку викрав 13-річний хлопець. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження скерують до суду з клопотанням про застосування заходів виховного характеру.
Слідство триває.
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Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
9 жовтня, до поліції звернувся 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що від під’їзду будинку невідомий викрав його автомобіль Renault Megane.
Зловмисник представився правоохоронцем, власник транспортного засобу злякався та покинув автомобіль з ключем у замку запалювання.
У вівторок, 8 жовтня, з аналогічною заявою до поліції звернулася 36-річна жителька Ковеля. У заявниці викрали Jeep Compass, який жінка залишила на декілька хвилин без нагляду із заведеним двигуном біля свого будинку.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП встановили особи зловмисників.
Так, до незаконного заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку причетний раніше судимий 41-річний місцевий житель.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Сьогодні затриманому повідомили про підозру в інкримінованому злочині, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У Ковелі ж автівку викрав 13-річний хлопець. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження скерують до суду з клопотанням про застосування заходів виховного характеру.
Слідство триває.
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