На війні загинув сапер з Волині Валерій Смаль

Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна-захисника з Волині.Страшна звістка прийшла у Луківську ою'єднану територіальну громаду."З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителя селища Луків,, який героїчно віддав своє життя, захищаючи Україну. Смаль Валерій Іванович, 1969 року народження, до того як був мобілізований працював в Луківському ПТУ-22, після мобілізації був сапером. Загибель Валерія є великою раною для його рідних, друзів і всієї громади", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.