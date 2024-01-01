На війні загинув сапер з Волині Валерій Смаль
Сьогодні, 20:35
Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна-захисника з Волині.
Страшна звістка прийшла у Луківську ою'єднану територіальну громаду.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителя селища Луків, СМАЛЯ ВАЛЕРІЯ, який героїчно віддав своє життя, захищаючи Україну. Смаль Валерій Іванович, 1969 року народження, до того як був мобілізований працював в Луківському ПТУ-22, після мобілізації був сапером. Загибель Валерія є великою раною для його рідних, друзів і всієї громади", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Страшна звістка прийшла у Луківську ою'єднану територіальну громаду.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителя селища Луків, СМАЛЯ ВАЛЕРІЯ, який героїчно віддав своє життя, захищаючи Україну. Смаль Валерій Іванович, 1969 року народження, до того як був мобілізований працював в Луківському ПТУ-22, після мобілізації був сапером. Загибель Валерія є великою раною для його рідних, друзів і всієї громади", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
Сьогодні, 21:57
Одягнув на голову каструлю: волинські надзвичайники врятували 2-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На війні загинув сапер з Волині Валерій Смаль
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00