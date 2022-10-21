Велогонщиця з Волині здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях в Угорщині

Велогонщиця з Волині здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях в Угорщині
Спортсменка з Волині Ірина Шиманська виборола "бронзову" медаль на міжнародних рейтингових змаганнях з велосипедного спорту на треку "GP Budapest".

Про це 10 жовтня повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.

Міжнародні змагання відбулися в Будапешті. Нагороду спортсменка завоювала під час заїзду у груповій гонці.
Велогонщиця з Волині здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях в Угорщині

Також Ірина Шиманська змагалася у ще кількох гонках, але волинянці вдалося посісти п'яту сходинку рейтингу.

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Теги: Волинь, спортсменка
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