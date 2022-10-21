Велогонщиця з Волині здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях в Угорщині
Сьогодні, 19:15
Спортсменка з Волині Ірина Шиманська виборола "бронзову" медаль на міжнародних рейтингових змаганнях з велосипедного спорту на треку "GP Budapest".
Про це 10 жовтня повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Міжнародні змагання відбулися в Будапешті. Нагороду спортсменка завоювала під час заїзду у груповій гонці.
Також Ірина Шиманська змагалася у ще кількох гонках, але волинянці вдалося посісти п'яту сходинку рейтингу.
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Про це 10 жовтня повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Міжнародні змагання відбулися в Будапешті. Нагороду спортсменка завоювала під час заїзду у груповій гонці.
Також Ірина Шиманська змагалася у ще кількох гонках, але волинянці вдалося посісти п'яту сходинку рейтингу.
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