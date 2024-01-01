На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це



За їх словами, водій автівки "Рено Еспейс" виїхав на зустрічну смугу при обгоні та зіткнувся з "Рено Меган", який їхав йому на зустріч.



У результаті зіткнення, "Рено Еспейс" пошкодив праву частину переду, спрацювала подушка безпеки. "Рено Меган" розтрощив передню частину автівки, побив скло.



Постраждалих немає. На місці працює поліція. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-го жовтня близько 14:30 біля ліцею № 3 у Володимирі трапилася аварія.Про це БУГу повідомили очевидці.За їх словами, водій автівки "Рено Еспейс" виїхав на зустрічну смугу при обгоні та зіткнувся з "Рено Меган", який їхав йому на зустріч.У результаті зіткнення, "Рено Еспейс" пошкодив праву частину переду, спрацювала подушка безпеки. "Рено Меган" розтрощив передню частину автівки, побив скло.Постраждалих немає. На місці працює поліція. Деталі згодом.

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