На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО

На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
10-го жовтня близько 14:30 біля ліцею № 3 у Володимирі трапилася аварія.

Про це БУГу повідомили очевидці.

За їх словами, водій автівки "Рено Еспейс" виїхав на зустрічну смугу при обгоні та зіткнувся з "Рено Меган", який їхав йому на зустріч.
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У результаті зіткнення, "Рено Еспейс" пошкодив праву частину переду, спрацювала подушка безпеки. "Рено Меган" розтрощив передню частину автівки, побив скло.
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Постраждалих немає. На місці працює поліція. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Росіяни заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, - ЗМІ
Сьогодні, 16:25
Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце
Сьогодні, 16:10
Стефанчук пояснив, чому молодших за 25 вирішили не демобілізувати
Сьогодні, 15:45
До Білорусі прилетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть запускати «кинджали» — «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
30-річний п`яний волинянин скоїв аварію та розмахував кулаками перед поліцейськими 30-річний п`яний волинянин скоїв аварію та розмахував кулаками перед поліцейськими
03 жовтень, 10:10
У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО
10 липень, 21:16
На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир
07 липень, 06:13
Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
26 травень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Росіяни заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, - ЗМІ
Сьогодні, 16:25
 0
Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце
Сьогодні, 16:10
 0
Як заохотити дитину до чищення зубів
Сьогодні, 15:57
 0
Стефанчук пояснив, чому молодших за 25 вирішили не демобілізувати
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8