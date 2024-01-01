На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
10-го жовтня близько 14:30 біля ліцею № 3 у Володимирі трапилася аварія.
Про це БУГу повідомили очевидці.
За їх словами, водій автівки "Рено Еспейс" виїхав на зустрічну смугу при обгоні та зіткнувся з "Рено Меган", який їхав йому на зустріч.
У результаті зіткнення, "Рено Еспейс" пошкодив праву частину переду, спрацювала подушка безпеки. "Рено Меган" розтрощив передню частину автівки, побив скло.
Постраждалих немає. На місці працює поліція. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це БУГу повідомили очевидці.
За їх словами, водій автівки "Рено Еспейс" виїхав на зустрічну смугу при обгоні та зіткнувся з "Рено Меган", який їхав йому на зустріч.
У результаті зіткнення, "Рено Еспейс" пошкодив праву частину переду, спрацювала подушка безпеки. "Рено Меган" розтрощив передню частину автівки, побив скло.
Постраждалих немає. На місці працює поліція. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце
Сьогодні, 16:10
До Білорусі прилетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть запускати «кинджали» — «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:15