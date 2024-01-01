Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце
Сьогодні, 16:10
Із Черкас до Ковеля Волинської області гелікоптером транспортували донорське серце для 59-річного чоловіка.
Зробили це працівники поліції, пише Суспільне.
Як розповіли у пресслужбі, пілоти доставили донорське серце до Ковельського територіального медичного об’єднання за три години. Аби зробити операцію 59-річному волинянину Миколі:
"Донорське серце подолало відстань у 700 кілометрів у найкоротший термін і це допомогло врятувати життя важкохворому. Шанс на порятунок 59-річний чоловік отримав завдяки черкащанину, чиє серце йому пересадили зі згоди родичів".
За інформацією пресслужби, операція пройшла успішно й чоловік одужує.
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Зробили це працівники поліції, пише Суспільне.
Як розповіли у пресслужбі, пілоти доставили донорське серце до Ковельського територіального медичного об’єднання за три години. Аби зробити операцію 59-річному волинянину Миколі:
"Донорське серце подолало відстань у 700 кілометрів у найкоротший термін і це допомогло врятувати життя важкохворому. Шанс на порятунок 59-річний чоловік отримав завдяки черкащанину, чиє серце йому пересадили зі згоди родичів".
За інформацією пресслужби, операція пройшла успішно й чоловік одужує.
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