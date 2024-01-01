Росіяни заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, - ЗМІ

Росіяни заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, - ЗМІ
Батько журналістки Вікторії Рощиної, яка раніше працювала на hromadske, отримав звістку про її смерть. Однак цю інформацію ще перевіряють.

Про смерть доньки дізнався її батько, із яким поспілкувався голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, пише Громадське.

Згодом Юрчишин видалив свій пост із Telegram, перед тим написавши, що очікує підтвердження про смерть Рощиної від українських правоохоронців.

Батькові журналістки надійшло офіційне повідомлення про смерть доньки, яка нібито сталася під час етапування з Таганрогу до Москви. Юрчишин пообіцяв йому, що Україна «зробить все можливе», щоб убивці Рощиної «понесли заслужену кару».

«Талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023. А тепер убили», — написав депутат.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

У березні 2022 року Вікторію Рощину також затримували силовики ФСБ рф, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке щодня обстрілювали російські війська.

Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону. Відтоді вона продовжувала працювати журналісткою на підконтрольній українському уряду території.

Вікторія Рощина раніше працювала на hromadske, а потім публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

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Теги: українська журналістка, смерть
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