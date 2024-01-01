Стефанчук пояснив, чому молодших за 25 вирішили не демобілізувати

Руслан Стефанчук каже, що людей 18-25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, адже це призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.



Про це він розповів журналістам на брифінгу, пише



Стефанчук не сказав, скількох у віці від 18 до 25 років мобілізували до війська, однак, за його словами, таких «певна кількість».



«І зараз ми повинні знайти не просто можливість демобілізувати їх, а можливість зрозуміти, хто їх замінить. Тому що просто демобілізація — це обвал окремих ділянок українського фронту супроти російської федерації», — вважає голова парламенту.



Він також сказав, що «за цими популістичними рішеннями хтось піариться», однак визнав, що люди 18-25 років потрапили під мобілізацію через «недосконалість законодавства».



Тому з військовим керівництвом домовилися, що більше молодших за 25 років не мобілізуватимуть, а тих із них, хто все ж потрапив до армії, поки не закріплюватимуть на «складних» ділянках фронту.



9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18-25 років за допомогою спеціального наказу, а командування Сухопутних військ ЗСУ навіть видало директиву, згідно з якою не можна призивати на службу чоловіків віком 18-25 років.



Після того народний депутат Олексій Гончаренко підтверджував, що директива дійшла до територіальних центрів комплектування, однак людей віком до 25 років, яких уже встигли мобілізувати, звільняти зі служби не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Верховної Радикаже, що людей 18-25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, адже це призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.Про це він розповів журналістам на брифінгу, пише Громадське Стефанчук не сказав, скількох у віці від 18 до 25 років мобілізували до війська, однак, за його словами, таких «певна кількість».«І зараз ми повинні знайти не просто можливість демобілізувати їх, а можливість зрозуміти, хто їх замінить. Тому що просто демобілізація — це обвал окремих ділянок українського фронту супроти російської федерації», — вважає голова парламенту.Він також сказав, що «за цими популістичними рішеннями хтось піариться», однак визнав, що люди 18-25 років потрапили під мобілізацію через «недосконалість законодавства».Тому з військовим керівництвом домовилися, що більше молодших за 25 років не мобілізуватимуть, а тих із них, хто все ж потрапив до армії, поки не закріплюватимуть на «складних» ділянках фронту.9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутаткапояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18-25 років за допомогою спеціального наказу, а командування Сухопутних військ ЗСУ навіть видало директиву, згідно з якою не можна призивати на службу чоловіків віком 18-25 років.Після того народний депутатпідтверджував, що директива дійшла до територіальних центрів комплектування, однак людей віком до 25 років, яких уже встигли мобілізувати, звільняти зі служби не будуть.

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