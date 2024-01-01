Білорусь вивезла щонайменше 2219 українських дітей





Про це йдеться у презентації звіту, який підготували Центр прав людини ZMINA, Регіональний центр прав людини, правозахисна організація «Вясна» та BelPol за підтримки Freedom House, пише



Правозахисники повідомили, що вперше використали дані про вивезених українських дітей, які стали відомі завдяки контактам всередині Білорусі. Дослідники відстежували шлях переміщених дітей та їхню долю після вивезення.



Так, за даними організації, вивезення українських дітей аргументують «відпочинком» у Білорусі та росії. Найбільші групи дітей в Білорусь переміщують протягом навчального року — щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в Білорусі, перевезли потім у російські табори.



Правозахисникам вдалося ідентифікувати 18 таборів перевиховання в Білорусі. Вони є частиною мережі з 67 закладів у рф та 13 — на окупованих територіях.



У таких таборах діти перебувають у ворожих наративах. Наприклад, білоруська держава ідентифікує українських дітей у Білорусі як «росіян» і визнає нав’язане їм російське громадянство. На білоруському телебаченні діти називають повномасштабне вторгнення в Україну «спеціальною військовою операцією», а себе — «російськими дітьми».



Окрім того, під час перебування дітей у Білорусі вони зустрічаються з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями Білорусі.



«Уже мілітаризовані на окупованих територіях українські діти, на жаль, і самі стають агентами впливу на своїх однолітків. Наприклад, кадети з корпусу імені Захарченка, який є військовим навчальним закладом для дітей шкільного віку в окупованому Донецьку, активно долучаються до поїздок в Білорусь та слугують „прикладом“ … для інших дітей», — розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.



Правозахисники переконані, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію. А Союзна держава росії та Білорусі відіграє важливу роль у фінансуванні й організації. Зокрема у 2022 і 2023 роках організація виділила на вивезення під виглядом «гуманітарної допомоги дітям з Донбасу» понад 500 000 доларів.



Правозахисники вже подали до МКС докази злочинів білоруського режиму проти українських дітей. Вони також вимагають видати ордери на арешт Лукашенка та інших повязаних чиновників рф та Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на територію Білорусі з 2021 року до червня 2024 року.Про це йдеться у презентації звіту, який підготували Центр прав людини ZMINA, Регіональний центр прав людини, правозахисна організація «Вясна» та BelPol за підтримки Freedom House, пише Громадське. Правозахисники повідомили, що вперше використали дані про вивезених українських дітей, які стали відомі завдяки контактам всередині Білорусі. Дослідники відстежували шлях переміщених дітей та їхню долю після вивезення.Так, за даними організації, вивезення українських дітей аргументують «відпочинком» у Білорусі та росії. Найбільші групи дітей в Білорусь переміщують протягом навчального року — щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в Білорусі, перевезли потім у російські табори.Правозахисникам вдалося ідентифікувати 18 таборів перевиховання в Білорусі. Вони є частиною мережі з 67 закладів у рф та 13 — на окупованих територіях.У таких таборах діти перебувають у ворожих наративах. Наприклад, білоруська держава ідентифікує українських дітей у Білорусі як «росіян» і визнає нав’язане їм російське громадянство. На білоруському телебаченні діти називають повномасштабне вторгнення в Україну «спеціальною військовою операцією», а себе — «російськими дітьми».Окрім того, під час перебування дітей у Білорусі вони зустрічаються з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями Білорусі.«Уже мілітаризовані на окупованих територіях українські діти, на жаль, і самі стають агентами впливу на своїх однолітків. Наприклад, кадети з корпусу імені Захарченка, який є військовим навчальним закладом для дітей шкільного віку в окупованому Донецьку, активно долучаються до поїздок в Білорусь та слугують „прикладом“ … для інших дітей», — розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINAПравозахисники переконані, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію. А Союзна держава росії та Білорусі відіграє важливу роль у фінансуванні й організації. Зокрема у 2022 і 2023 роках організація виділила на вивезення під виглядом «гуманітарної допомоги дітям з Донбасу» понад 500 000 доларів.Правозахисники вже подали до МКС докази злочинів білоруського режиму проти українських дітей. Вони також вимагають видати ордери на арешт Лукашенка та інших повязаних чиновників рф та Білорусі.

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