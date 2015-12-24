Рада проголосувала за підвищення податків





Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише



Так, законопроєкт №11416-д передбачає, зокрема:



- збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;



- запровадження авансових внесків для АЗС;



- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;



- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;



- помісячна звітність щодо ПДФО.



Водночас депутати відхилили правку про підвищення військового збору для військовослужбовців — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.



Підвищення податків



Кабінет Міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими видатки на оборону збільшать на 495,3 млрд гривень. Тобто можуть зрости податки. Річ у тім, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями. Вони є «вирішальним джерелом» фінансування воєнних дій, наголошує Мінфін.



Більшість коштів для покриття додаткових витрат на оборону планують отримати завдяки збільшенню доходів держбюджету на понад 214 млрд гривень. Також Україні доведеться позичати понад 160 млрд на внутрішньому ринку. Понад 60 млрд гривень планують урізати з витрат на обслуговування державного боргу.



Паралельно уряд ініціював зміни до Податкового кодексу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Верховної Ради проголосували за підвищення податків. Законопроєкт в цілому підтримали 247 обранців.Про це повідомив народний депутат, пише Громадське - збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;- запровадження авансових внесків для АЗС;- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;- помісячна звітність щодо ПДФО.Водночас депутати відхилили правку про підвищення військового збору для військовослужбовців — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.Кабінет Міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими видатки на оборону збільшать на 495,3 млрд гривень. Тобто можуть зрости податки. Річ у тім, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями. Вони є «вирішальним джерелом» фінансування воєнних дій, наголошує Мінфін.Більшість коштів для покриття додаткових витрат на оборону планують отримати завдяки збільшенню доходів держбюджету на понад 214 млрд гривень. Також Україні доведеться позичати понад 160 млрд на внутрішньому ринку. Понад 60 млрд гривень планують урізати з витрат на обслуговування державного боргу.Паралельно уряд ініціював зміни до Податкового кодексу.

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