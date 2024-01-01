На Волині чоловік, втікаючи від патрульної поліції, подзвонив на лінію 102 та поскаржився на правоохоронців

У Волинській області на дорожній станції патрульної поліції вночі патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Але той вирішив, що втекти від поліцейських — це хороша ідея, тому рушив в напрямку Рівного. Орієнтування про втікача одразу отримали рівненські патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Водій летів 150+ км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста і створили штучний затор.За декілька хвилин водій-втікач вже був у Рівному. Паралельно він встиг зателефонувати на 102 і повідомити про швидкість, з якою рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують.Оскільки діватися було нікуди, він зменшив швидкість та зупинився. Проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. Проте, всі "плюшки" за 5-зірочок погоні все ж отримав)", - йдеться в повідомленні.