Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА

Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА
Уночі російська армія атакувала України двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаракетою Х-31 П, двома керованими авіаракетами Х-59/69 з території Криму, трьома керованими ракетами С300 з окупованої частини Донецької області, 62 ударними БпЛА з російських Приморського-Ахтарська і Курська.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні
Сьогодні, 12:42
Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА
Сьогодні, 12:08
У Луцьку судили чоловіка, який видавав себе за льотчика і збирав гроші на ЗСУ
Сьогодні, 11:48
30-річний одесит хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу, - СБУ
Сьогодні, 11:10
Музею на Волині родина подарувала січкарню, яку перевезла під час операції «Вісла» з Польщі
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні
Сьогодні, 12:42
30-річний одесит хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу, - СБУ 30-річний одесит хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу, - СБУ
Сьогодні, 11:10
У Кривому Розі росія вдарила по п'ятиповерхівці У Кривому Розі росія вдарила по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 10:08
Міноборони і Генштаб створять гарячу лінію для звернень щодо порушень при мобілізації Міноборони і Генштаб створять гарячу лінію для звернень щодо порушень при мобілізації
Сьогодні, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні
Сьогодні, 12:42
 0
Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА
Сьогодні, 12:08
 0
У Луцьку судили чоловіка, який видавав себе за льотчика і збирав гроші на ЗСУ
Сьогодні, 11:48
 0
30-річний одесит хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу, - СБУ
Сьогодні, 11:10
 0
Музею на Волині родина подарувала січкарню, яку перевезла під час операції «Вісла» з Польщі
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8