Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА
Сьогодні, 12:08
Уночі російська армія атакувала України двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаракетою Х-31 П, двома керованими авіаракетами Х-59/69 з території Криму, трьома керованими ракетами С300 з окупованої частини Донецької області, 62 ударними БпЛА з російських Приморського-Ахтарська і Курська.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.
"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.
В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.
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Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.
"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.
В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.
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