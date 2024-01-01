30-річний одесит хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу, - СБУ
Сьогодні, 11:10
СБУ затримала ще одного «крота» російських спецслужб у ЗСУ: він хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари рашистів по українській армії.
За матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток.
Спочатку фігурант виконав «тестове завдання» ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати в рф.
Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт».
За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.
Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари рашистів по українській армії.
За матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток.
Спочатку фігурант виконав «тестове завдання» ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати в рф.
Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт».
За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.
Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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