У Луцьку судили чоловіка, який видавав себе за льотчика і збирав гроші на ЗСУ





Лучанина визнали винним у шахрайстві і призначили покарання — 12 місяців обмеження волі з іспитовим терміном один рік, йдеться у вироку суду, пише



За даними слідства, у вересні 2022 року чоловік створив фейкову сторінку у Facebook, завантажив в інтернеті світлину льотчика військово-транспортної авіації ЗСУ у військовій формі і з допомогою програми Photoshop змінив обличчя оригіналу фото на своє.



На створеній сторінці обвинувачений розмістив оголошення під приводом збору коштів на потреби військових і вказав реквізити власної банківської картки.У вироку зазначили, що 28 вересня 2022 року шахраю перерахували 5 тисяч гривень.



Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою вину, заявив, що розкаюється і просив суд суворо його не карати.



Довідково: на вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

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