Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні

Понад 49 тисяч осіб є зниклими безвісти за особливих обставин, майже 2000 з них – неповнолітні
Наразі в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є понад 59 тисяч записів. Серед записаних – понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише LB.ua.

Майже 8 тисяч осіб вже розшукані, їхнє місце перебування відоме. Певна кількість цих людей повернулася на територію України, хтось перебуває в країнах, з якими Україна має міжнародні правові угоди. Також у цій категорії записів є індифіковані тіла загиблих внаслідок військової агресії.

За словами Уповноваженого, у всіх випадках зникнення людей розшук і розслідування по кримінальних провадженнях здійснює Національна поліція України. Для цього по всій Україні створюються центри розшуку.

Зокрема, в обласних підрозділах Нацполіції наразі вже функціонують 20 центрів розшуку із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в яких також працюють співробітники від Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Невдовзі буде відкрито великий центр у Дніпрі – у ньому вестимуться справи зниклих на території Дніпропетровської, Донецької та Луганської області.

"В центрах розшуку громадяни зможуть отримати всю інформацію, подати клопотання щодо проведення слідчих дій, отримати роз’яснення щодо розслідування та розшуку зниклих безвісти, а також отримати витяги з реєстрів", – розповів Добросердов.

Алгоритм дій для розшуку осіб, зниклих безвісти:

Заявнику необхідно звернутися із заявою про розшук до органів Національної поліції та надати всю наявну інформацію про зниклу особу (бажано, щоби це були її фотографії, чіткий опис стану здоров’я, інші деталі, які зможуть допомогти розслідуванню та встановленню місцезнаходження);

залишити свої контактні дані для того, щоби поліція могла поінформувати про нові обставини;

отримати витяг з Єдиного Реєстру досудових розслідувань для того, щоби знати, де і ким це провадження розслідується;

важливо, щоби кровні родичі здали свої біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи та виведення ДНК-коду.

Ці дані будуть перевірені в центральному обліку генетичних ознак людини»;

звернутися до підрозділів Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу,

Національного інформаційного бюро, об’єднаного центру СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ці організації здійснюють обмін інформацією для забезпечення ефективного розслідування справи про зниклу особу.

Реєстр зниклих безвісти запрацював у травні минулого року. У ньому зібрані необхідні дані для розшуку, а також туди вносять інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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