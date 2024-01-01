Музею на Волині родина подарувала січкарню, яку перевезла під час операції «Вісла» з Польщі

Музею на Волині родина подарувала січкарню, яку перевезла під час операції «Вісла» з Польщі
Ковельський історичний музей поповнився новим експонатом. Це — металева січкарня для подрібнення кормів періоду 30-х років минулого століття.

Інструмент належить родині Дмитра Пунди, яку під час операції "Вісла" примусово виселили з польського села Капліноси на Волинь, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз. З її слів, січкарня ще у робочому стані, її вага — близько 100 кілограмів.

"Виїжджаючи з Польщі, українці забрали й своє майно, в тому числі січкарню. Це була дорога річ в господарстві і її перевезення в Україну свідчить лише про те, наскільки січкарня була цінна для родини", — каже Мирослава Мороз.

Січкарню до музею, за словами науковиці, принесла невістка Дмитра Пунди, дружина сина Михайла. Він з сім'єю залишився жити у волинському селі Білашів, а батько Дмитро Бунда з дружиною згодом все ж таки повернулися до Польщі.

За словами Мирослави Мороз, такий інструмент ще десятиліття тому свідчив про заможність господарів. На ньому подрібнювали рослинні корми — солому, сіно, траву, кукурудзиння для худоби та птиці.
Музею на Волині родина подарувала січкарню, яку перевезла під час операції «Вісла» з Польщі

Січкарню вже розмістили у музейній залі поруч з іншими старожитностями й вона доступна для огляду відвідувачами.

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Теги: музей, Волинь, січкарня
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