Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року

Марії Христецької та її колег, яких підозрюють у корупційних злочинах, вже півтора року не можуть розпочати підготовче судове засідання.



Щоразу сторона захисту подає різноманітні клопотання, що змушує суд знову і знову відкладати слухання.



Востаннє засідання було призначене на четвер, 3 жовтня, воно мало відбутися у Любешівському районному суді.



Однак і в цей день слухання перенесли.



На суді побували журналісти ВолиньPost та зібрали усю інформацію щодо цієї історії.



У чому звинувачують Христецьку?

Марія Христецька



У 2022 році жінка потрапила у ще один скандал. За даними правоохоронців,



Слідство встановило, що з жовтня 2021 року по червень 2022 року, Христецька вносила в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості та підписувала ці документи. Відтак, очільниця завдала збитків на понад 615 тисяч гривень.



На початку 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що



Усі ці кошти, за даними слідства, псевдопрацівники віддавали співмешканцю посадовиці.



Відтак, жінці інкримінують вчинення правопорушень, передбачених одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 4 ст. 191 (Привласнення або розтрата чужого майна);

- ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа);

- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).



Так, посадовиці загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Христецькій повідомляють про підозру (січень 2023 року)

З ким посадовиця здійснювала злочини?

За даними слідства, діяла Христецька не сама, а в співучасті з іншими працівниками нацпарку.



Разом з нею обвинуваченими по справі проходять інспектор з охорони природно-заповідного фонду Василь Стрильчук, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тарас Юрчук, заступник директора з наукової діяльності Василь Матейчик, Наталія Поліщук (посада невідома), а також співмешканець Христецької Сергій Маковій.



Сергій Маковій та Марія Христецька

Судова історія

Ще у травні 2023 року Волинська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Але ось уже півтора року віз і нині там: у справі упродовж цього часу не можуть провести підготовче засідання.



Щоразу перед слуханням сторона захисту подає найрізноманітніші клопотання, що змушує суд знову і знову його відтерміновувати – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених не може бути присутнім на засіданні, то захисники вимагають колегіального розгляду і тому подібне.



Про це неодноразово робили матеріали працівники засобів масової інформації. Зокрема, журналісти 12 каналу були на судовому засіданні, що відбувалося у травні цього року. Тоді слухання перенесли, оскільки Христецька не з'явилася на суд, бо, нібито, захворіла.





Нині справу розглядають у Любешівському районному суді. Потерпілим у справі виступає Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації, яке сплачувало заробітну плату фіктивним працівникам. Обвинувачених захищає адвокат Сергій Степанюк. Прокурор – Володимир Заплотинський.



Але Любешівський суд - вже третій, що робить спробу почати розгляд справи щодо Марії Христецької та її колег. Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду, але через конфлікт інтересів – Христецька перебувала в товариських стосунках з суддею – її передали Старовижівському. Однак і там за справу не взялися, оскільки було доведено, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку.



Відтак, справу доручили вершителям правосуддя з Любешівщини. Тож ось уже пів року її розглядає колегія в складі Андрія Савича, Віталія Глинянчука та Ольги Цибень.

Любешівський районний суд

Крайнє судове засідання

Востаннє судове засідання призначили на четвер, 3 жовтня. Воно відбулося в режимі відеоконференції.



Однак і в цей день засідання знову перенесли. На початку слухання адвокат подав клопотання про те, що в одного з обвинувачених, Василя Стрильчука, з’явився новий захисник – адвокат Микола Сорокопуд. Останній на момент судового засідання був за кордоном, тож після повернення на батьківщину йому потрібен буде час на ознайомлення зі справою.



Відтак, Феміда вкотре перенесла підготовче засідання на 25 жовтня.





Ми звернулися до адвоката Христецької та її колег Сергія Степанюка. Однак він сказав, що обвинувачені були проти, аби він надавав журналістам будь-які пояснення та коментарі.



На скільки ще затягнуться суди – невідомо. Тим часом підозрювана Христецька і досі продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність у Шацькому нацпарку, залишаючись на посаді директора.



Інтернет-видання ВолиньPost підготувало ряд запитів щодо цієї ситуації, які ми опублікуємо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У справі очільниці Шацького національного паркута її колег, яких підозрюють у корупційних злочинах, вже півтора року не можуть розпочати підготовче судове засідання.Щоразу сторона захисту подає різноманітні клопотання, що змушує суд знову і знову відкладати слухання.Востаннє засідання було призначене на четвер, 3 жовтня, воно мало відбутися у Любешівському районному суді.Однак і в цей день слухання перенесли.На суді побували журналістита зібрали усю інформацію щодо цієї історії.Марія Христецька очолила Шацький національний парк ще у 2017 році . З того часу вона неодноразово ставала фігуранткою гучних історій, пов’язаних із сумнівними рубками, роздачею земель та незаконним будівництвом на території нацпарку.У 2022 році жінка потрапила у ще один скандал. За даними правоохоронців, вона фіктивно прийняла на роботу двох працівників . Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася.Слідство встановило, що з жовтня 2021 року по червень 2022 року, Христецька вносила в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості та підписувала ці документи. Відтак, очільниця завдала збитків на понад 615 тисяч гривень.На початку 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що липових співробітників в нацпарку насправді було вісім , а завдані збитки становили мільйон гривень.Усі ці кошти, за даними слідства, псевдопрацівники віддавали співмешканцю посадовиці.Відтак, жінці інкримінують вчинення правопорушень, передбачених одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб);- ч. 4 ст. 191 (Привласнення або розтрата чужого майна);- ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа);- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).Так, посадовиці загрожує від 7 до 12 років за ґратами.За даними слідства, діяла Христецька не сама, а в співучасті з іншими працівниками нацпарку.Разом з нею обвинуваченими по справі проходять інспектор з охорони природно-заповідного фонду, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти, заступник директора з наукової діяльності(посада невідома), а також співмешканець ХристецькоїЩе у травні 2023 року Волинська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Але ось уже півтора року віз і нині там: у справі упродовж цього часу не можуть провести підготовче засідання.Щоразу перед слуханням сторона захисту подає найрізноманітніші клопотання, що змушує суд знову і знову його відтерміновувати – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених не може бути присутнім на засіданні, то захисники вимагають колегіального розгляду і тому подібне.Про це неодноразово робили матеріали працівники засобів масової інформації. Зокрема, журналісти 12 каналу були на судовому засіданні, що відбувалося у травні цього року. Тоді слухання перенесли, оскільки Христецька не з'явилася на суд, бо, нібито, захворіла.Нині справу розглядають у Любешівському районному суді. Потерпілим у справі виступає Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації, яке сплачувало заробітну плату фіктивним працівникам. Обвинувачених захищає адвокат. Прокурор –Але Любешівський суд - вже третій, що робить спробу почати розгляд справи щодо Марії Христецької та її колег. Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду, але через конфлікт інтересів – Христецька перебувала в товариських стосунках з суддею – її передали Старовижівському. Однак і там за справу не взялися, оскільки було доведено, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку.Відтак, справу доручили вершителям правосуддя з Любешівщини. Тож ось уже пів року її розглядає колегія в складітаВостаннє судове засідання призначили на четвер, 3 жовтня. Воно відбулося в режимі відеоконференції.Однак і в цей день засідання знову перенесли. На початку слухання адвокат подав клопотання про те, що в одного з обвинувачених, Василя Стрильчука, з’явився новий захисник – адвокат. Останній на момент судового засідання був за кордоном, тож після повернення на батьківщину йому потрібен буде час на ознайомлення зі справою.Відтак, Феміда вкотре перенесла підготовче засідання на 25 жовтня.Ми звернулися до адвоката Христецької та її колег Сергія Степанюка. Однак він сказав, що обвинувачені були проти, аби він надавав журналістам будь-які пояснення та коментарі.На скільки ще затягнуться суди – невідомо. Тим часом підозрювана Христецька і досі продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність у Шацькому нацпарку, залишаючись на посаді директора.

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