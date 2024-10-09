Міноборони і Генштаб створять гарячу лінію для звернень щодо порушень при мобілізації





Про це в коментарі кореспондентці Петро Порошенко. Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію.



"Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони і Генштаб через декілька тижнів відкриють гарячу лінію для звернень щодо порушень закону про мобілізацію. Така домовленість досягнута на зустрічі представників Міноборони та ГШ з керівництвом парламентських фракцій.Про це в коментарі кореспондентці LB.ua у парламенті повідомив лідер "Європейської солідарності". Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію."Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.

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