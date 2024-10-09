Міноборони і Генштаб створять гарячу лінію для звернень щодо порушень при мобілізації
Сьогодні, 09:48
Міністерство оборони і Генштаб через декілька тижнів відкриють гарячу лінію для звернень щодо порушень закону про мобілізацію. Така домовленість досягнута на зустрічі представників Міноборони та ГШ з керівництвом парламентських фракцій.
Про це в коментарі кореспондентці LB.ua у парламенті повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію.
"Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.
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Про це в коментарі кореспондентці LB.ua у парламенті повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію.
"Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.
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