Коли Андрія Первозванного 2024 року: святкуємо за новим календарем, історія, традиції





Святого Андрія Первозванного шанують як одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Саме він першим відгукнувся на заклик Спасителя. Нині його вважають покровителем України. Андрію Первозванному приписується пророцтво про створення міста на київських горбах, передає



Коли свято Андрія Первозванного 2024 року



До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар ми святкували день Андрія на початку зими – 13 грудня. Після 1 вересня 2023 року дати більшості церковних свят змінилися. Тому 2024 року ми вшановуватимемо Андрія Первозванного 30 листопада.



Що ми знаємо про Андрія Первозванного



Вирушивши разом з іншими апостолами проповідувати християнство, святий Андрій прибув до Скіфії. Там його схопили язичники і розіп'яли на хресті, який пізніше назвали Андріївським. На святкування 1015-річчя Хрещення Русі цю реліквію привезли до столиці України. А взагалі вона розміщується у православному соборі в Патрі.



За свідченнями в давньоруській "Повісті минулих літ", біля Київських пагорбів апостол зупинився і промовив: "Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, буде місто велике і Бог спорудить багато церков". Потім він піднявся і встановив на горі хрест.



Що треба робити на Андрія Первозванного: традиції українців



Традиційного цього дня віряни йдуть до церкви, читають молитви. В народі пекли коржики, які називалися "Калитою". Їх підвішували до стелі, а молоді хлопці намагалися підстрибнути і відкусити шматочок, не використовуючи рук. Якщо вдалося, то їхнє одруження буде щасливим.



З особливим нетерпінням на свято Андрія завжди чекали молоді дівчата, які цього вечора ворожили на майбутнє, особливо на свого судженого. Наприклад, вірили, що в ніч проти 30 листопада (13 грудня за старим календарем) дівчина може побачити уві сні свого майбутнього нареченого. Для цього під подушку клали шматочок хліба, випеченого власними руками, і промовляли: "Суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати". Також під ліжко клали різні предмети з чоловічого гардеробу.



Відомо, що апостол Андрій вважався покровителем моряків і всіх професій, пов'язаних з морем. Тому йому завжди моляться про захист тих, хто виходить у плавання. В давнину існувало повір'я: якщо цього дня гарно попаритися, то весь рік будеш здоровим.



Що не можна робити цього дня



Саме від дня святого Андрія Первозванного, за народними традиціями, чинними ставали заборони, що діяли до Нового року чи навіть до Хрещення. Не можна шити, в'язати, вишивати, щоб біля загонів дикі звірі "не моталися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року віряни святкують Андрія Первозванного за новим календарем. Дата припадає на 13 днів раніше, ніж до 1 вересня 2023 року.Святого Андрія Первозванного шанують як одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Саме він першим відгукнувся на заклик Спасителя. Нині його вважають покровителем України. Андрію Первозванному приписується пророцтво про створення міста на київських горбах, передає ТСН До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар ми святкували день Андрія на початку зими – 13 грудня. Після 1 вересня 2023 року дати більшості церковних свят змінилися. Тому 2024 року ми вшановуватимемо Андрія Первозванного 30 листопада.Вирушивши разом з іншими апостолами проповідувати християнство, святий Андрій прибув до Скіфії. Там його схопили язичники і розіп'яли на хресті, який пізніше назвали Андріївським. На святкування 1015-річчя Хрещення Русі цю реліквію привезли до столиці України. А взагалі вона розміщується у православному соборі в Патрі.За свідченнями в давньоруській "Повісті минулих літ", біля Київських пагорбів апостол зупинився і промовив: "Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, буде місто велике і Бог спорудить багато церков". Потім він піднявся і встановив на горі хрест.Традиційного цього дня віряни йдуть до церкви, читають молитви. В народі пекли коржики, які називалися "Калитою". Їх підвішували до стелі, а молоді хлопці намагалися підстрибнути і відкусити шматочок, не використовуючи рук. Якщо вдалося, то їхнє одруження буде щасливим.З особливим нетерпінням на свято Андрія завжди чекали молоді дівчата, які цього вечора ворожили на майбутнє, особливо на свого судженого. Наприклад, вірили, що в ніч проти 30 листопада (13 грудня за старим календарем) дівчина може побачити уві сні свого майбутнього нареченого. Для цього під подушку клали шматочок хліба, випеченого власними руками, і промовляли: "Суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати". Також під ліжко клали різні предмети з чоловічого гардеробу.Відомо, що апостол Андрій вважався покровителем моряків і всіх професій, пов'язаних з морем. Тому йому завжди моляться про захист тих, хто виходить у плавання. В давнину існувало повір'я: якщо цього дня гарно попаритися, то весь рік будеш здоровим.Саме від дня святого Андрія Первозванного, за народними традиціями, чинними ставали заборони, що діяли до Нового року чи навіть до Хрещення. Не можна шити, в'язати, вишивати, щоб біля загонів дикі звірі "не моталися".

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