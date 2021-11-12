Допоки триватиме марафон «Єдині новини»: у Мінкульті відповіли

Марафон "Єдині новини" продовжуватиме роботу, поки триває війна в Україні.Про це міністр культури та стратегічних комунікаційсказав в інтерв’ю "Голосу Америки"."Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", – висловився міністр.На його думку, марафон "Єдині новини" може бути платформою, "де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України".Точицький наголосив на важливості створення справді стратегічної комунікації сьогодення не лише для зовнішнього світу, а й всередині країни."І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", – додав міністр.