На Волині мати намагалася зробити 6-місячній дитині клізму за допомогою електронного термометра: наслідки шокують

На Волині мати намагалася зробити 6-місячній дитині клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією. Термометр повністю опинився в товстому кишківнику дитини!Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства у Facebook.Жінка сказала, що таку пораду від закрепу вона прочитала в інтернеті.На рентгені було чітко видно термометр, також він пальпувався через живіт."Дістати прилад було дуже непросто, – розповідає хірургиня та ендоскопістка Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Юлія Артишук. – Зробили це ендоскопічно. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність".Під час закрепу допомагати малюку можна і потрібно. Допоможе:викладання на животик;вправа "велосипед";поза "султанчик";легкий масажик животика за годинниковою стрілкою.