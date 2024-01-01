Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-12 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-12 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В четвер, 10 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних бур. Проте вже в п'ятницю, 11 жовтня, активність збільшиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря, і залишатиметься такою і в суботу, 12 жовтня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В четвер, 10 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних бур. Проте вже в п'ятницю, 11 жовтня, активність збільшиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря, і залишатиметься такою і в суботу, 12 жовтня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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