У Луцьку жінка утримує 36 котів та 20 собак

Світлана Лучик вже понад 30 років доглядає за безпритульними тваринами. Під її опікою 36 котів та 20 собак.



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«Тварин у мене взагалі не було. Усе розпочалося з двох маленьких пекінесів. Я не знаю, як це сталося у моєму житті, але зараз дякую Богу за все. Єдине, що дуже тяжко. Колись, наприклад, субпродукти були дешевші, я їх щодня з ринку по 10 кілограмів тягала. Потім якось люди почали викидати чи підкидати тварин. Котів тут взагалі не було», – розповідає пані Світлана.



Жінка додає: як тільки розпочала годувати чотирилапих, то зіткнулася з осудом та зневагою зі сторони суспільства.



«Якось до мене вже всі звикли. Бо в перші роки дуже не любили. Я гонима тут була. Зараз вже дякувати Богу є закон про захист тварин. На мене збирали підписи, гонили. Я питала, за що це все? За добро? Це і так було тяжку купити ті харчі, це все життя гроші», – далі каже Світлана.



З її слів, КП «Ласка», яке опікується чотирилапими, пропонувало їй забрати котів і собак. Проте жінка улюбленців не віддала. Мовляв, ті жили тоді з нею близько семи років і стали справжніми членами родини. Разом з тим люди навіть зараз не завжди розуміють, чому жінка присвятила безпритульним тваринкам своє життя.



Хай там як Світала Лучик переконана, що така її справа перш за все несе добро, хоч часом їй самій тяжко як фінансово, так фізично.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька Луцькавже понад 30 років доглядає за безпритульними тваринами. Під її опікою 36 котів та 20 собак.Про це пише Конкурент з посиланням на сюжет телеканалу «Конкурент TV».«Тварин у мене взагалі не було. Усе розпочалося з двох маленьких пекінесів. Я не знаю, як це сталося у моєму житті, але зараз дякую Богу за все. Єдине, що дуже тяжко. Колись, наприклад, субпродукти були дешевші, я їх щодня з ринку по 10 кілограмів тягала. Потім якось люди почали викидати чи підкидати тварин. Котів тут взагалі не було», – розповідає пані Світлана.Жінка додає: як тільки розпочала годувати чотирилапих, то зіткнулася з осудом та зневагою зі сторони суспільства.«Якось до мене вже всі звикли. Бо в перші роки дуже не любили. Я гонима тут була. Зараз вже дякувати Богу є закон про захист тварин. На мене збирали підписи, гонили. Я питала, за що це все? За добро? Це і так було тяжку купити ті харчі, це все життя гроші», – далі каже Світлана.З її слів, КП «Ласка», яке опікується чотирилапими, пропонувало їй забрати котів і собак. Проте жінка улюбленців не віддала. Мовляв, ті жили тоді з нею близько семи років і стали справжніми членами родини. Разом з тим люди навіть зараз не завжди розуміють, чому жінка присвятила безпритульним тваринкам своє життя.Хай там як Світала Лучик переконана, що така її справа перш за все несе добро, хоч часом їй самій тяжко як фінансово, так фізично.

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