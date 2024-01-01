Постраждала жінка з Луцька: у мережі звинувачують «цілительку» «Богородицю» у шахрайстві

Ганни Фесун. Жінка себе називає Богородицею, стверджує, що наділена особливим даром і виманює в людей гроші.



Під вплив Ганни Фісун потрапила лучанка Анна Луцюк. Родичі і знайомі жінки розповіли, що вона платить псевдоцілительці величезні кошти, щоб та «енергетично підтримувала» її коханого, який нібито перебуває в комі багато місяців, - пише



Хто така Ганна Фесун



Виявилося, що Ганну Фесун багато хто пам’ятає як власницю моно-кафе Call me cacao, де готували какао за авторськими рецептами. Заклад працював у Києві на Подолі, але зачинився назавжди під час пандемії коронавірусу у 2020 році.



Зокрема Фесун згадали письменник та журналіст Богдан Логвиненко та співзасновник партії «Демократична Сокира» Віктор Трегубов. Обидва зазначають, що були знайомі з новоявленою «богородицею», але давно зa нею не слідкували, бо та вдарилася в езотерику.



Вони попереджають, що Фесун бере гроші у родин поранених військових, які перебувають у скрутному становищі. В обмін вона пропонує «енергетичну підтримку» та ритуали «коло життя».



Судячи з дописів на сторінках Фесун в соціальних мережах, вона відкрила в собі нелюдські здібності у 2018 році у зв’язку з емоціями навколо своєї дитини. На сторінках Фесун у соцмережах багато фото доньки Віри, яку вона «обожнює» і використовує для привернення до себе уваги.



Як і чому Ганна Фесун потрапила у скандал



В мережі розповсюдилася інформація, що «богоматір» Ганна Фесун вганяє людей в борги і виманює гроші у тих, хто найбільш вразливий. Так, керівниця комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька написала, що особисто знайома з жінкою, яка просила у борг, щоб віддячити Фесун.



«Просила гроші, щоб дати «жінці, яка енергетично підтримує» її коханого, який у комі. Далі зʼясувалося, що коханий понад пів року у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка «шле енергію», щоб він жив. Вона це може робити тільки в тому разі, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює в обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно», — написала Потоцька.



Мова йде про кілька десятків тисяч гривень, які Анна Луцюк, колишня директорка «Є книгарні» в Луцьку, збирала для свого коханого. За її словами, він живий саме завдяки Фесун. Згодом з’ясувалося, що у Анни вже давно виникли проблеми із родичами саме через цю історію.



В одному з коментарів сестра Анни Юлія Луцюк написала, що вдячна за розголос, бо вони не можуть впоратися самостійно.



«Останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого, а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю богородиці. Мій тато, який був у той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сімʼя», — пише Юлія.



Вона скаржиться, що їй боляче від того, що сестра всіх від себе відштовхує, перебуваючи під впливом Фесун.



Але далі з’явилося кілька подробиць про коханого Луцюк. Адже користувачі почали з’ясовувати, хто він, і отримали відповідь, що такий чоловік дійсно існує, але він не в комі і не має жодного відношення до Іноземного легіону, в якому, за словами Луцюк, служив її коханий.



В одному з коментарів, користувачка згадала, що 4 роки тому сама потрапила в скрутну ситуацію і звернулася до «богородиці», яка за свої послуги запросила 4200 грн.



Борги і суди Ганни Фесун



Але як виявилося, про «богородицю» ЗМІ писали ще у 2021 році. Так видання «Вільне слово» знайшло у Фесун борги за кредитами і зробило висновок, що жінка — шахрайка, яка заробляє на інших. На той час Фесун у соцмережах активно запрошувала аудиторію долучатися до ритуалів «коло життя», де обіцяла «глибинне зцілення родів, родин, чоловіків, жінок, дітей».



Журналісти знайшли слід тієї історії у судовому реєстрі, де є рішення про стягнення 45 844,44 грн заборгованості за кредитним договором від грудня 2019 на користь одного з банків. Вочевидь, ця заборгованість досі не погашена. Адже у Фесун є відкрите виконавче провадження, де стягувачем виступає той самий банк.



У судовому реєстрі також є рішення від 24 січня 2024 року щодо стягнення з ФОП Фесун Анни Олександрівни біля 135,9 тис. грн на користь ТОВ «Медікас», що розташоване за адресою, де колись працювало модне моно-кафе. Йдеться про заборгованість за оренду, комуналку тощо.



Що спільного у Ганни Фесун і Марії Деві Христос



Багато хто зараз порівняє Ганну Фесун з Мариною Цвігун, яка називала себе «Марія Деві Христос» та була однією з лідерів секти «Біле братство». Це релігійне угруповання з’явилося на початку 90-х років, а 10 листопада 1993-го намагалося захопити Софійський собор у центрі Києва, щоб провести там масове самогубство.



Як і Цвігун, Фесун віддає перевагу білому одягу і постійно говорить про свою святість. Цвігун відправили за ґрати на 4 роки. Фесун на свободі, але вже зараз активісти шукають адвокатів, щоб довести її справу до суду.



Тим часом Ганна Фесун 8 жовтня 2024 року викладає нові відео у соцмережах, де продовжує називати себе «Богородицею» і розповідає про свій дар на тлі Софійського собору у Києві. Багато світлин Фесун зроблені саме там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У соцмережах набирає обертів скандал щодо діяльності псевдоцілительки. Жінка себе називає Богородицею, стверджує, що наділена особливим даром і виманює в людей гроші.Під вплив Ганни Фісун потрапила лучанка. Родичі і знайомі жінки розповіли, що вона платить псевдоцілительці величезні кошти, щоб та «енергетично підтримувала» її коханого, який нібито перебуває в комі багато місяців, - пише The Page Виявилося, що Ганну Фесун багато хто пам’ятає як власницю моно-кафе Call me cacao, де готували какао за авторськими рецептами. Заклад працював у Києві на Подолі, але зачинився назавжди під час пандемії коронавірусу у 2020 році.Зокрема Фесун згадали письменник та журналіст Богдан Логвиненко та співзасновник партії «Демократична Сокира» Віктор Трегубов. Обидва зазначають, що були знайомі з новоявленою «богородицею», але давно зa нею не слідкували, бо та вдарилася в езотерику.Вони попереджають, що Фесун бере гроші у родин поранених військових, які перебувають у скрутному становищі. В обмін вона пропонує «енергетичну підтримку» та ритуали «коло життя».Судячи з дописів на сторінках Фесун в соціальних мережах, вона відкрила в собі нелюдські здібності у 2018 році у зв’язку з емоціями навколо своєї дитини. На сторінках Фесун у соцмережах багато фото доньки Віри, яку вона «обожнює» і використовує для привернення до себе уваги.В мережі розповсюдилася інформація, що «богоматір» Ганна Фесун вганяє людей в борги і виманює гроші у тих, хто найбільш вразливий. Так, керівниця комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька написала, що особисто знайома з жінкою, яка просила у борг, щоб віддячити Фесун.«Просила гроші, щоб дати «жінці, яка енергетично підтримує» її коханого, який у комі. Далі зʼясувалося, що коханий понад пів року у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка «шле енергію», щоб він жив. Вона це може робити тільки в тому разі, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює в обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно», — написала Потоцька.Мова йде про кілька десятків тисяч гривень, які Анна Луцюк, колишня директорка «Є книгарні» в Луцьку, збирала для свого коханого. За її словами, він живий саме завдяки Фесун. Згодом з’ясувалося, що у Анни вже давно виникли проблеми із родичами саме через цю історію.В одному з коментарів сестра Анни Юлія Луцюк написала, що вдячна за розголос, бо вони не можуть впоратися самостійно.«Останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого, а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю богородиці. Мій тато, який був у той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сімʼя», — пише Юлія.Вона скаржиться, що їй боляче від того, що сестра всіх від себе відштовхує, перебуваючи під впливом Фесун.Але далі з’явилося кілька подробиць про коханого Луцюк. Адже користувачі почали з’ясовувати, хто він, і отримали відповідь, що такий чоловік дійсно існує, але він не в комі і не має жодного відношення до Іноземного легіону, в якому, за словами Луцюк, служив її коханий.В одному з коментарів, користувачка згадала, що 4 роки тому сама потрапила в скрутну ситуацію і звернулася до «богородиці», яка за свої послуги запросила 4200 грн.Але як виявилося, про «богородицю» ЗМІ писали ще у 2021 році. Так видання «Вільне слово» знайшло у Фесун борги за кредитами і зробило висновок, що жінка — шахрайка, яка заробляє на інших. На той час Фесун у соцмережах активно запрошувала аудиторію долучатися до ритуалів «коло життя», де обіцяла «глибинне зцілення родів, родин, чоловіків, жінок, дітей».Журналісти знайшли слід тієї історії у судовому реєстрі, де є рішення про стягнення 45 844,44 грн заборгованості за кредитним договором від грудня 2019 на користь одного з банків. Вочевидь, ця заборгованість досі не погашена. Адже у Фесун є відкрите виконавче провадження, де стягувачем виступає той самий банк.У судовому реєстрі також є рішення від 24 січня 2024 року щодо стягнення з ФОП Фесун Анни Олександрівни біля 135,9 тис. грн на користь ТОВ «Медікас», що розташоване за адресою, де колись працювало модне моно-кафе. Йдеться про заборгованість за оренду, комуналку тощо.Багато хто зараз порівняє Ганну Фесун з, яка називала себе «Марія Деві Христос» та була однією з лідерів секти «Біле братство». Це релігійне угруповання з’явилося на початку 90-х років, а 10 листопада 1993-го намагалося захопити Софійський собор у центрі Києва, щоб провести там масове самогубство.Як і Цвігун, Фесун віддає перевагу білому одягу і постійно говорить про свою святість. Цвігун відправили за ґрати на 4 роки. Фесун на свободі, але вже зараз активісти шукають адвокатів, щоб довести її справу до суду.Тим часом Ганна Фесун 8 жовтня 2024 року викладає нові відео у соцмережах, де продовжує називати себе «Богородицею» і розповідає про свій дар на тлі Софійського собору у Києві. Багато світлин Фесун зроблені саме там.

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