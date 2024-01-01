Відключення світла на Волині 10 жовтня: чи діятимуть графіки

Відключення світла на Волині 10 жовтня: чи діятимуть графіки
У четвер, 10 жовтня, графіки відключення світла в Україні застосовувати не будуть.

Про це повідомили в "Укренерго".

“Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються”, - йдеться у повідомленні.

Водночас в енергетичній компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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