Відключення світла на Волині 10 жовтня: чи діятимуть графіки





Про це повідомили в "Укренерго".



“Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються”, - йдеться у повідомленні.



Водночас в енергетичній компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 10 жовтня, графіки відключення світла в Україні застосовувати не будуть.Про це повідомили в "Укренерго".“Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються”, - йдеться у повідомленні.Водночас в енергетичній компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

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