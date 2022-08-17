У Луцьку школярів харчуватимуть безкоштовно: коли це запрацює





Журналісти сайту Віталія Бондаря, коли ж школярі громади отримають безкоштовні обіди.



Посадовець пояснив: поки на рахунки міськради не надійшли кошти з держбюджету для покриття витрат на харчування.



«Це обов'язково запрацює, якщо будуть кошти освітньої субвенції. Поки я не бачу, що на наших рахунках вони є. Коли вони з'являться, то будемо ухвалювати рішення сесією (в кінці жовтня) щодо довиділення відповідної суми, а це сума від 30% і більше. Тоді, після сесії міської ради, після наявності відповідних коштів на казначейських рахунках департаменту освіти, програма може запрацювати.



Усе залежить від постанови. Станом на вчора був проєкт постанови, сьогодні вона нібито є. Тільки ми не знаємо ще, чи на наших рахунках є кошти, щоб забезпечити реалізацією реформи. Далі будемо здійснювати забезпечення цієї послуги на договірній основі. Якщо, наприклад, станом на січень у нас були одні підприємці, які опікувалися харчуванням, то на листопад та грудень треба буде переукладати ці договори. Тому законодавчого напрацювання у нас ще немає, ми над цим працюємо. Це не тільки у нас так, це по усій Україні така ситуація. Зараз юристи та бухгалтери над усім працюють, тому детальніше будемо про це говорити згодом», – пояснив Віталій Бондар.



Зауважимо, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.



Як це має працювати?



Згідно з інформацією Міносвіти, субвенцію можна використовувати як для придбання харчів, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:



Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).

У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.



Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.



Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно Міносвіти інформувало, що усіх учнів початкових класів в Україні забезпечать безоплатним одноразовим харчуванням. Така ініціатива, як інформували в міністерстві, мала б запрацювати з жовтня.Журналісти сайту «Конкурент» поцікавилися в очільника департаменту освіти міськради, коли ж школярі громади отримають безкоштовні обіди.Посадовець пояснив: поки на рахунки міськради не надійшли кошти з держбюджету для покриття витрат на харчування.«Це обов'язково запрацює, якщо будуть кошти освітньої субвенції. Поки я не бачу, що на наших рахунках вони є. Коли вони з'являться, то будемо ухвалювати рішення сесією (в кінці жовтня) щодо довиділення відповідної суми, а це сума від 30% і більше. Тоді, після сесії міської ради, після наявності відповідних коштів на казначейських рахунках департаменту освіти, програма може запрацювати.Усе залежить від постанови. Станом на вчора був проєкт постанови, сьогодні вона нібито є. Тільки ми не знаємо ще, чи на наших рахунках є кошти, щоб забезпечити реалізацією реформи. Далі будемо здійснювати забезпечення цієї послуги на договірній основі. Якщо, наприклад, станом на січень у нас були одні підприємці, які опікувалися харчуванням, то на листопад та грудень треба буде переукладати ці договори. Тому законодавчого напрацювання у нас ще немає, ми над цим працюємо. Це не тільки у нас так, це по усій Україні така ситуація. Зараз юристи та бухгалтери над усім працюють, тому детальніше будемо про це говорити згодом», – пояснив Віталій Бондар.Зауважимо, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.Згідно з інформацією Міносвіти, субвенцію можна використовувати як для придбання харчів, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

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