Продавця у Луцьку зобов'язали повернути виробнику партію неякісних світильників





Про це 9 жовтня повідомили у Держпродспоживслужби області, пише



Там зазначили, що на продукцію натрапили під час планової перевірки. Один зі зразків світильника відправили на експертизу до держпідприємства "Івано-Франківськстандартметрологія".



За результатами досліджень, продукція не відповідає встановленим вимогам та становить небезпеку, а саме: "номінальна площа поперечного перерізу жили живлення становить 0,4 мм2, а має бути не менше ніж 0,75".



Також на продукції відсутнє маркування, інструкція, номер моделі та не зазначено напругу і потужність.



Держпродспоживслужба вручила продавцю рішення про вилучення продукції з обігу і зобов'язало його повернути усю партію виробнику, імпортеру чи уповноваженому представнику виробника цієї продукції.



Інформацію про походження партії світильників-нічників і їх кількість у Держпродспоживслужбі не уточнюють.

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