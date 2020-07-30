Продавця у Луцьку зобов'язали повернути виробнику партію неякісних світильників

Продавця у Луцьку зобов'язали повернути виробнику партію неякісних світильників
У Луцьку працівники відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів зобов'язали продавця повернути виробнику партію неякісних світильників-нічників.

Про це 9 жовтня повідомили у Держпродспоживслужби області, пише Суспільне.

Там зазначили, що на продукцію натрапили під час планової перевірки. Один зі зразків світильника відправили на експертизу до держпідприємства "Івано-Франківськстандартметрологія".

За результатами досліджень, продукція не відповідає встановленим вимогам та становить небезпеку, а саме: "номінальна площа поперечного перерізу жили живлення становить 0,4 мм2, а має бути не менше ніж 0,75".

Також на продукції відсутнє маркування, інструкція, номер моделі та не зазначено напругу і потужність.

Держпродспоживслужба вручила продавцю рішення про вилучення продукції з обігу і зобов'язало його повернути усю партію виробнику, імпортеру чи уповноваженому представнику виробника цієї продукції.

Інформацію про походження партії світильників-нічників і їх кількість у Держпродспоживслужбі не уточнюють.

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Теги: Луцьк, продавець, світильники
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