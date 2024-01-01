У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
Сьогодні, 18:20
Сьогодні військовослужбовці, котрі нещодавно вступили до лав Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Українському народові.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Перед своїми побратимами вони присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.
Попереду у новоспечених прикордонників проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Після чого вони відправляться у прикордонні підрозділи, які виконують завдання з охорони та оборони державного кордону.
"Вітаємо військовослужбовців у прикордонній родині. Бажаємо сумлінної служби на благо нашої Батьківщини. Нагадуємо, що набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває, тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6", - зазначили у прикордонному загоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Перед своїми побратимами вони присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.
Попереду у новоспечених прикордонників проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Після чого вони відправляться у прикордонні підрозділи, які виконують завдання з охорони та оборони державного кордону.
"Вітаємо військовослужбовців у прикордонній родині. Бажаємо сумлінної служби на благо нашої Батьківщини. Нагадуємо, що набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває, тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6", - зазначили у прикордонному загоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
Сьогодні, 18:20
27-річний житель Житомирщини продавав російську трофейну зброю та боєприпасами у західні області України
Сьогодні, 17:05
На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина
Сьогодні, 16:14
Правоохоронці затримали військового Гнезділова, який пішов у СЗЧ
Сьогодні, 15:47