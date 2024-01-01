У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу

У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
Сьогодні військовослужбовці, котрі нещодавно вступили до лав Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Українському народові.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Перед своїми побратимами вони присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.

Попереду у новоспечених прикордонників проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Після чого вони відправляться у прикордонні підрозділи, які виконують завдання з охорони та оборони державного кордону.

"Вітаємо військовослужбовців у прикордонній родині. Бажаємо сумлінної служби на благо нашої Батьківщини. Нагадуємо, що набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває, тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6", - зазначили у прикордонному загоні.
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу

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Теги: Луцьк, прикордонники, присяга
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