У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу

Сьогодні військовослужбовці, котрі нещодавно вступили до лав Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Українському народові.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Перед своїми побратимами вони присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.Попереду у новоспечених прикордонників проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Після чого вони відправляться у прикордонні підрозділи, які виконують завдання з охорони та оборони державного кордону."Вітаємо військовослужбовців у прикордонній родині. Бажаємо сумлінної служби на благо нашої Батьківщини. Нагадуємо, що набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває, тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6", - зазначили у прикордонному загоні.