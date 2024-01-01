Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
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