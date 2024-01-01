Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність. Без опадів.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

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