Переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога: у Луцьку засудили зрадника

Переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога: у Луцьку засудили зрадника
Завдяки СБУ до 7 років тюрми засуджено “заступника міністра” окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу на 37-річного херсонця, який після окупації його рідного міста добровільно перейшов на бік ворога та посів посаду “заступника міністра молодіжної політики, сім’ї і спорту” у незаконно створеній окупантами “адміністрації Херсонської області”.

Зрадник за дорученням окупантів розробляв молодіжну політику, організовував спортивні заходи та здійснював координацію діяльності державних закладів, які знаходились під керуванням росіян.

Колаборант активно пропагував російські наративи, брав участь в організованих окупантами офіційних заходах та переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога.

У місцевих окупаційних ЗМІ зрадника називали прибічником “російської весни” та “заступником Сальдо”.

За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисника винуватим за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Його заочно засуджено до 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Адвокат колаборанта намагався оскаржити цей вирок, однак Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ, Волинь
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