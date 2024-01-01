27-річний житель Житомирщини продавав російську трофейну зброю та боєприпасами у західні області України
Сьогодні, 17:05
Правоохоронці Тернопільської області ліквідували нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у західні області України. Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Як повідомили правохооронці зброю із зони ведення бойових дій 27-річному жителю Житомирської області надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання — у приватному будинку.
Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрили оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.
"За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Один із покупців - 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі. У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД, провели на території п'яти областей дев'ять обшуків", — ідеться у повідомленні.
Серед вилученого: два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ-7, мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.
Усю зброю та вибухонебезпечні предмети слідчі поліції направили на експертизу. Обом фігурантам уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителю Житомирщини. Триває слідство.
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Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Як повідомили правохооронці зброю із зони ведення бойових дій 27-річному жителю Житомирської області надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання — у приватному будинку.
Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрили оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.
"За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Один із покупців - 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі. У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД, провели на території п'яти областей дев'ять обшуків", — ідеться у повідомленні.
Серед вилученого: два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ-7, мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.
Усю зброю та вибухонебезпечні предмети слідчі поліції направили на експертизу. Обом фігурантам уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителю Житомирщини. Триває слідство.
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