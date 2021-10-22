На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина

У Володимирі рятувальники відчинили двері до квартири, де була неповнолітня дитина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 9 жовтня, о 12:29 на лінію 101 зателефонувала мама 1,5-річного хлопчика і попросила допомогти. Її син перебував сам у помешканні, вона з дитиною планували іти на прогулянку та поки жінка понесла візок на вулицю, двері зачинилися і вона не могла потрапити в середину квартири.На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира. За допомогою автоколінчастого підіймача через балкон рятувальники потрапили в середину квартири та відчинили двері зсередини.Хлопчика виявили у квартирі, з ним усе гаразд.