На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина

На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина
У Володимирі рятувальники відчинили двері до квартири, де була неповнолітня дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 9 жовтня, о 12:29 на лінію 101 зателефонувала мама 1,5-річного хлопчика і попросила допомогти. Її син перебував сам у помешканні, вона з дитиною планували іти на прогулянку та поки жінка понесла візок на вулицю, двері зачинилися і вона не могла потрапити в середину квартири.

На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира. За допомогою автоколінчастого підіймача через балкон рятувальники потрапили в середину квартири та відчинили двері зсередини.
На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина

Хлопчика виявили у квартирі, з ним усе гаразд.

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Теги: Волинь, квартира, дитина
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