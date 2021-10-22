На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина
Сьогодні, 16:14
У Володимирі рятувальники відчинили двері до квартири, де була неповнолітня дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 жовтня, о 12:29 на лінію 101 зателефонувала мама 1,5-річного хлопчика і попросила допомогти. Її син перебував сам у помешканні, вона з дитиною планували іти на прогулянку та поки жінка понесла візок на вулицю, двері зачинилися і вона не могла потрапити в середину квартири.
На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира. За допомогою автоколінчастого підіймача через балкон рятувальники потрапили в середину квартири та відчинили двері зсередини.
Хлопчика виявили у квартирі, з ним усе гаразд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 жовтня, о 12:29 на лінію 101 зателефонувала мама 1,5-річного хлопчика і попросила допомогти. Її син перебував сам у помешканні, вона з дитиною планували іти на прогулянку та поки жінка понесла візок на вулицю, двері зачинилися і вона не могла потрапити в середину квартири.
На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира. За допомогою автоколінчастого підіймача через балкон рятувальники потрапили в середину квартири та відчинили двері зсередини.
Хлопчика виявили у квартирі, з ним усе гаразд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27-річний житель Житомирщини продавав російську трофейну зброю та боєприпасами у західні області України
Сьогодні, 17:05
На Волині рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала 1,5-річна дитина
Сьогодні, 16:14
Правоохоронці затримали військового Гнезділова, який пішов у СЗЧ
Сьогодні, 15:47
Буданова намагалися звільнити, але він «встояв», - ЗМІ
Сьогодні, 15:10