Буданова намагалися звільнити, але він «встояв», - ЗМІ
Сьогодні, 15:10
Очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова намагалися звільнити та забрати підвладні ГУР МО підрозділи. Однак Буданов вистояв, тому буде другий раунд.
Про це пише NV, покликаючись на власні джерела у силових структурах.
Зазначається, що в ГУР МО планували забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипломатичних місій заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Так він би втратив свій міжнародний вплив.
Окрім цього, від ГУР МО хотіли відокремити всі підрозділи, які виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. З-під керівництва Буданова намагалися б забрати групи, що використовують далекобійні дрони, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За даними джерела NV, усе це «вдалось відстояти, але буде ще другий раунд».
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Про це пише NV, покликаючись на власні джерела у силових структурах.
Зазначається, що в ГУР МО планували забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипломатичних місій заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Так він би втратив свій міжнародний вплив.
Окрім цього, від ГУР МО хотіли відокремити всі підрозділи, які виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. З-під керівництва Буданова намагалися б забрати групи, що використовують далекобійні дрони, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За даними джерела NV, усе це «вдалось відстояти, але буде ще другий раунд».
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