Буданова намагалися звільнити, але він «встояв», - ЗМІ

Кирила Буданова намагалися звільнити та забрати підвладні ГУР МО підрозділи. Однак Буданов вистояв, тому буде другий раунд.



Про це пише



Зазначається, що в ГУР МО планували забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипломатичних місій заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Так він би втратив свій міжнародний вплив.



Окрім цього, від ГУР МО хотіли відокремити всі підрозділи, які виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. З-під керівництва Буданова намагалися б забрати групи, що використовують далекобійні дрони, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



За даними джерела NV, усе це «вдалось відстояти, але буде ще другий раунд».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Українинамагалися звільнити та забрати підвладні ГУР МО підрозділи. Однак Буданов вистояв, тому буде другий раунд.Про це пише NV , покликаючись на власні джерела у силових структурах.Зазначається, що в ГУР МО планували забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипломатичних місій заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Так він би втратив свій міжнародний вплив.Окрім цього, від ГУР МО хотіли відокремити всі підрозділи, які виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. З-під керівництва Буданова намагалися б забрати групи, що використовують далекобійні дрони, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.За даними джерела NV, усе це «вдалось відстояти, але буде ще другий раунд».

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