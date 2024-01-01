Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Сьогодні, 14:48
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Задоянним Артуром Вікторовичем (01.04.1973 року народження), який загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 9 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
У скорботній проповіді священник зазначив: “Ті, хто вже бачили пекло — достойні Царства Божого. І я вірю, що всі наші Герої на небесах. А ми, своїми вчинками, повинні бути достойними їхнього безсмертного подвигу.”
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 9 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
У скорботній проповіді священник зазначив: “Ті, хто вже бачили пекло — достойні Царства Божого. І я вірю, що всі наші Герої на небесах. А ми, своїми вчинками, повинні бути достойними їхнього безсмертного подвигу.”
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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