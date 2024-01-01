Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного

У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем(01.04.1973 року народження), який загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 9 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.У скорботній проповіді священник зазначив: “Ті, хто вже бачили пекло — достойні Царства Божого. І я вірю, що всі наші Герої на небесах. А ми, своїми вчинками, повинні бути достойними їхнього безсмертного подвигу.”Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.