Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного

Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Задоянним Артуром Вікторовичем (01.04.1973 року народження), який загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 9 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

У скорботній проповіді священник зазначив: “Ті, хто вже бачили пекло — достойні Царства Божого. І я вірю, що всі наші Герої на небесах. А ми, своїми вчинками, повинні бути достойними їхнього безсмертного подвигу.”

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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