Лучани, майно яких пошкоджене під час російського обстрілу 26 серпня, отримають компенсацію

Лучани, майно яких пошкоджене під час російського обстрілу 26 серпня, отримають компенсацію
Лучани, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії російської федерації, отримають допомогу з бюджету громади.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету, підтримавши виділення коштів із резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади в сумі 1 815 000 грн. Зокрема, на ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, пошкодженому внаслідок масованого обстрілу з боку російської федерації передбачили 315 тис. грн. Ще 1,5 млн грн на надання матеріальної допомоги мешканцям, що опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок обстрілу 26 серпня. Загалом допомогу отримають 30 лучан.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що люди, які отримали пошкодження свого житла, або комерційних приміщень можуть скористатися трьома способами відшкодування коштів.

“Перший спосіб — це програма “єВідновлення”. Завантажуються необхідні документи і через державний бюджет відшкодовуються кошти. Є своя процедура, є свої правила. Окремі громадяни скористалися цією програмою.

Є можливість самим зробити ремонт (якщо вибиті вікна, або інше пошкодження) і принести до міської ради копії розрахункових документів для того, щоб отримати відповідне відшкодування. Якщо люди не бажають самі виконувати ці роботи, то департамент житлово - комунального господарства міської ради наймає підрядників, які виконують ці роботи, оплачуються вони з бюджету громади.

По будинку на проспекті Відродження, 18 - є співпраця з американською програмою, яка допомагає відновити частину вікон. У кожному випадку розглядаємо все індивідуально”,- акцентував Ігор Поліщук.

Головне фото - Суспільне.

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Теги: Луцьк, будинок, росія
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