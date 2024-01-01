Лучани, майно яких пошкоджене під час російського обстрілу 26 серпня, отримають компенсацію

російської федерації, отримають допомогу з бюджету громади.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету, підтримавши виділення коштів із резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади в сумі 1 815 000 грн. Зокрема, на ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, пошкодженому внаслідок масованого обстрілу з боку російської федерації передбачили 315 тис. грн. Ще 1,5 млн грн на надання матеріальної допомоги мешканцям, що опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок обстрілу 26 серпня. Загалом допомогу отримають 30 лучан.Міський головазазначив, що люди, які отримали пошкодження свого житла, або комерційних приміщень можуть скористатися трьома способами відшкодування коштів.“Перший спосіб — це програма “єВідновлення”. Завантажуються необхідні документи і через державний бюджет відшкодовуються кошти. Є своя процедура, є свої правила. Окремі громадяни скористалися цією програмою.Є можливість самим зробити ремонт (якщо вибиті вікна, або інше пошкодження) і принести до міської ради копії розрахункових документів для того, щоб отримати відповідне відшкодування. Якщо люди не бажають самі виконувати ці роботи, то департамент житлово - комунального господарства міської ради наймає підрядників, які виконують ці роботи, оплачуються вони з бюджету громади.По будинку на проспекті Відродження, 18 - є співпраця з американською програмою, яка допомагає відновити частину вікон. У кожному випадку розглядаємо все індивідуально”,- акцентував Ігор Поліщук.