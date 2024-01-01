Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Ковальчука

Микола Іванович Ковальчук, 14.06.1973 року народження.



Про це



"Життя військовослужбовця обірвалося 8 жовтня. До українського війська Микола Іванович був мобілізований 8 грудня 2023 року. У мирному житті працював соціальним працівником Турійського територіального центру.



Висловлюємо співчуття дружині, донькам, родині, близьким та знайомим Миколи Івановича. Розділяємо з вами біль непоправної втрати і приєднуємо свої молитви за спочинок його душі у Царстві Небесному", - йдеться в повідомленні.



У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 9 по 11 жовтня.



Зазначається, що про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині помер Герой з села Кустичі, 14.06.1973 року народження.Про це повідомили у Турійській громаді."Життя військовослужбовця обірвалося 8 жовтня. До українського війська Микола Іванович був мобілізований 8 грудня 2023 року. У мирному житті працював соціальним працівником Турійського територіального центру.Висловлюємо співчуття дружині, донькам, родині, близьким та знайомим Миколи Івановича. Розділяємо з вами біль непоправної втрати і приєднуємо свої молитви за спочинок його душі у Царстві Небесному", - йдеться в повідомленні.У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 9 по 11 жовтня.Зазначається, що про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо додатково.

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