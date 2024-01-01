Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Ковальчука
Сьогодні, 12:45
На Дніпропетровщині помер Герой з села Кустичі Микола Іванович Ковальчук, 14.06.1973 року народження.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Життя військовослужбовця обірвалося 8 жовтня. До українського війська Микола Іванович був мобілізований 8 грудня 2023 року. У мирному житті працював соціальним працівником Турійського територіального центру.
Висловлюємо співчуття дружині, донькам, родині, близьким та знайомим Миколи Івановича. Розділяємо з вами біль непоправної втрати і приєднуємо свої молитви за спочинок його душі у Царстві Небесному", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 9 по 11 жовтня.
Зазначається, що про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Життя військовослужбовця обірвалося 8 жовтня. До українського війська Микола Іванович був мобілізований 8 грудня 2023 року. У мирному житті працював соціальним працівником Турійського територіального центру.
Висловлюємо співчуття дружині, донькам, родині, близьким та знайомим Миколи Івановича. Розділяємо з вами біль непоправної втрати і приєднуємо свої молитви за спочинок його душі у Царстві Небесному", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 9 по 11 жовтня.
Зазначається, що про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани, майно яких пошкоджене під час російського обстрілу 26 серпня, отримають компенсацію
Сьогодні, 13:46
Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Ковальчука
Сьогодні, 12:45