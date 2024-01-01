Збували метадон: трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів
Сьогодні, 13:11
Збували в Ковелі метадон – трьох волинян підозрюють у вчиненні
наркозлочинів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
Двох із них підозрюють ще і у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства (ч.ч. 1, 2 ст. 308 КК України).
За даними слідства, троє жителів Ковеля та Ковельського району, кожен з яких уже мав проблеми із законом і перебував на обліку як наркозалежний, у період із квітня по серпень 2024 року налагодили схему одержання у приватних лікувальних закладах міста Києва таблеток з умістом метадону.
Придбані ліки члени організованої групи доставляли або надсилали поштовим оператором на Волинь та збували громадянам у Ковелі.
Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено півсотні таблеток «Метадон», три пістолети, гранату, мобільні телефони, банківські картки, листки призначень наркотичного засобу.
Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, третьому – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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наркозлочинів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
Двох із них підозрюють ще і у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства (ч.ч. 1, 2 ст. 308 КК України).
За даними слідства, троє жителів Ковеля та Ковельського району, кожен з яких уже мав проблеми із законом і перебував на обліку як наркозалежний, у період із квітня по серпень 2024 року налагодили схему одержання у приватних лікувальних закладах міста Києва таблеток з умістом метадону.
Придбані ліки члени організованої групи доставляли або надсилали поштовим оператором на Волинь та збували громадянам у Ковелі.
Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено півсотні таблеток «Метадон», три пістолети, гранату, мобільні телефони, банківські картки, листки призначень наркотичного засобу.
Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, третьому – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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