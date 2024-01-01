Рада ухвалила закон про заборону мобілізації українців до 25 років

Рада ухвалила закон про заборону мобілізації українців до 25 років
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11379д, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише Громадське.

За це рішення проголосували 311 депутатів. Раніше депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що зараз існує «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними.

Ці чоловіки перебувають на обліку військовозобов’язаних, а процедури їхнього переведення на облік призовників немає. Законопроєкт, за який проголосували, даватиме таким громадянам відстрочку від мобілізації.

Тоді ж депутат Ярослав Железняк розповідав, що в залі засідань блокували трибуну з вимогою поставити закон про звільнення від мобілізації таких чоловіків на голосування в цілому. Однак, за його словами, фракція «Слуга Народу» виступила проти, тому перейшли до розгляду інших законів.

Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18-25 років за допомогою спеціального наказу, а командування Сухопутних військ ЗСУ навіть видало директиву, згідно з якою не можна призивати на службу чоловіків віком 18-25 років.

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Теги: мобілізація, війна
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