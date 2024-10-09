Рада змогла перейменувати лише два з п'яти населених пунктів: Южноукраїнськ і Южне





Трансляцію голосування вів нардеп Олексій Гончаренко, пише



Первомайськ Миколаївської області перейменувати не змогли. Пропонували Ольвію та Ольвіополь, але жодна постанова не набрала необхідної підтримки.



Не змогли перейменувати і Синельникове Дніпропетровської області. Пропонували Рівнопілля, але проголосували лише 180 парламентарів. Синельников – імперський генерал.



Павлоград теж перейменувати не змогли. Пропонували Матвіїв.



Лише перейменування Южноукраїнська і Южного було вдалим – тепер це Південноукраїнськ і Південне.



У вересні народні депутати з другої спроби перейменували понад 300 населених пунктів та районів, назви яких пов'язані з імперським і радянським минулим. З постанови виключили зміну назви для Павлограда, Синельникового, Южного, Южноукраїнська, Первомайська.



Ці населені пункти мають перейменовувати окремими постановами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада сьогодні розглянула перейменування п'яти населених пунктів, які винесли окремо від пакетного голосування за близько 300 населених пунктів у вересні.Трансляцію голосування вів нардеп, пише LB.ua Первомайськ Миколаївської області перейменувати не змогли. Пропонували Ольвію та Ольвіополь, але жодна постанова не набрала необхідної підтримки.Не змогли перейменувати і Синельникове Дніпропетровської області. Пропонували Рівнопілля, але проголосували лише 180 парламентарів. Синельников – імперський генерал.Павлоград теж перейменувати не змогли. Пропонували Матвіїв.Лише перейменування Южноукраїнська і Южного було вдалим – тепер це Південноукраїнськ і Південне.У вересні народні депутати з другої спроби перейменували понад 300 населених пунктів та районів, назви яких пов'язані з імперським і радянським минулим. З постанови виключили зміну назви для Павлограда, Синельникового, Южного, Южноукраїнська, Первомайська.Ці населені пункти мають перейменовувати окремими постановами.

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