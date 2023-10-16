В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон

В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон
У Луцькій територіальній громаді опалювальний сезон розпочнеться лише за умови, якщо середньодобова температура на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче.

Таке рішення 9 жовтня ухвалили члени виконкому, повідомили на сайті міськради, пише Суспільне.

Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.

Наразі у громаді завершують роботи із заміни тепломереж. Зокрема, на проспекті Перемоги, до під час попереднього опалювального сезону сталося 15 поривів, ми міняли мережу, на якій за два роки було понад 15 поривів.

Також на завершальному етапі — роботи на проспекті Волі, ближче до вулиці Глушець.

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Теги: Луцьк, опалювальний сезон
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