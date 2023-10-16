В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон





Таке рішення 9 жовтня ухвалили члени виконкому, повідомили на сайті міськради, пише



Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.



Наразі у громаді завершують роботи із заміни тепломереж. Зокрема, на проспекті Перемоги, до під час попереднього опалювального сезону сталося 15 поривів, ми міняли мережу, на якій за два роки було понад 15 поривів.



Також на завершальному етапі — роботи на проспекті Волі, ближче до вулиці Глушець.

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