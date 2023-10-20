Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо

Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
7 жовтня 2024 наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба банку, пише Економічна правда.

Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Як йдеться в повідомленні, у Мікаеля Бьоркнерта понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

У Приватбанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів.

Мікаел Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша.

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Теги: Приватбанк
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