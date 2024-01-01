В пошкодженому російським дроном будинку у Луцьку вставляють вікна і двері

В пошкодженому російським дроном будинку у Луцьку вставляють вікна і двері
У п'ятиповерхівці на проспекті Відродження, 18 у Луцьку, яка 26 серпня була пошкоджена російським БпЛА, триває заміна вікон і дверей.

Ці роботи оплатив американський благодійний фонд, розповів Суспільному представник підрядної організації Віктор Кондюк. "Ми прийняли дві машини, а це 140 вікон. Їх уже фактично поставили, закінчуємо роботи", — сказав він.

8 жовтня міське управління капітального будівництва оголосить тендер на проведення капремонту пошкодженої п'ятиповерхівки. Очікувана вартість закупівлі – 3 056 001,60 грн.

Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня

Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.

З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.

4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, будинок, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Можливо Вам щось і кудись вставляють, а вікна "встановлюють"
Відповісти
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів
Сьогодні, 10:48
Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
Сьогодні, 10:10
В пошкодженому російським дроном будинку у Луцьку вставляють вікна і двері
Сьогодні, 09:50
Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста на Курщині, - Генштаб
Сьогодні, 09:10
Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
У пошкодженому дроном будинку у Луцьку відновили газопостачання, шукають підрядника для ремонту У пошкодженому дроном будинку у Луцьку відновили газопостачання, шукають підрядника для ремонту
08 жовтень, 13:07
У Луцьку відселили людей з 10 квартир поруйнованої росією багатоповерхівки У Луцьку відселили людей з 10 квартир поруйнованої росією багатоповерхівки
27 серпень, 21:35
У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
29 вересень, 16:40
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу «Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
27 серпень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів
Сьогодні, 10:48
 0
Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
Сьогодні, 10:10
 0
В пошкодженому російським дроном будинку у Луцьку вставляють вікна і двері
Сьогодні, 09:50
 0
Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста на Курщині, - Генштаб
Сьогодні, 09:10
 0
Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8