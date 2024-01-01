В пошкодженому російським дроном будинку у Луцьку вставляють вікна і двері
Сьогодні, 09:50
У п'ятиповерхівці на проспекті Відродження, 18 у Луцьку, яка 26 серпня була пошкоджена російським БпЛА, триває заміна вікон і дверей.
Ці роботи оплатив американський благодійний фонд, розповів Суспільному представник підрядної організації Віктор Кондюк. "Ми прийняли дві машини, а це 140 вікон. Їх уже фактично поставили, закінчуємо роботи", — сказав він.
8 жовтня міське управління капітального будівництва оголосить тендер на проведення капремонту пошкодженої п'ятиповерхівки. Очікувана вартість закупівлі – 3 056 001,60 грн.
Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня
Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.
З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.
4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.
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Ці роботи оплатив американський благодійний фонд, розповів Суспільному представник підрядної організації Віктор Кондюк. "Ми прийняли дві машини, а це 140 вікон. Їх уже фактично поставили, закінчуємо роботи", — сказав він.
8 жовтня міське управління капітального будівництва оголосить тендер на проведення капремонту пошкодженої п'ятиповерхівки. Очікувана вартість закупівлі – 3 056 001,60 грн.
Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня
Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.
З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.
4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.
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Коментарі 1
Можливо Вам щось і кудись вставляють, а вікна "встановлюють"
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