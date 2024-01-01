Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink

Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink
Луцька громада продовжує підтримувати воїнів, які захищають Україну від російських окупантів.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

8 жовтня від луцької громади для потреб військової частини А 7078 передано квадрокоптер DJI Mavic 3Т, планшет Lenovo Tab M10 Plus та зарядну станцію EcoFlow Delta Max.
Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink


Для потреб першого самохідного артилерійського дивізіону в/ч А 4977 передано дві супутникові системи зв’язку Starlink, зарядну станцію EcoFlow Delta Max та квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro.
Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink

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Теги: Волинь, Луцьк, Луцька міська рада, допомога
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