Луцька громада передала воїнам квадрокоптер, зарядну станцію і Starlink





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



8 жовтня від луцької громади для потреб військової частини А 7078 передано квадрокоптер DJI Mavic 3Т, планшет Lenovo Tab M10 Plus та зарядну станцію EcoFlow Delta Max.



Для потреб першого самохідного артилерійського дивізіону в/ч А 4977 передано дві супутникові системи зв’язку Starlink, зарядну станцію EcoFlow Delta Max та квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада продовжує підтримувати воїнів, які захищають Україну від російських окупантів.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.8 жовтня від луцької громади для потреб військової частини А 7078 передано квадрокоптер DJI Mavic 3Т, планшет Lenovo Tab M10 Plus та зарядну станцію EcoFlow Delta Max.Для потреб першого самохідного артилерійського дивізіону в/ч А 4977 передано дві супутникові системи зв’язку Starlink, зарядну станцію EcoFlow Delta Max та квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro.

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