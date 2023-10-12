«Дружина через «танчики» погрожувала мало не з дому вигнати», – танкіст волинської бригади

Пан Дмитро на псевдо «Док» служить на посаді навідника гармати танка у танковому батальйоні 100 омбр.До мобілізації чоловік впродовж 22 років працював машиністом тепловоза на металургійному комбінаті АрселорМіттал Кривий Ріг (у минулому – «Криворіжсталь»), - повідомляють на сторінці 100 окремої механізованої бригади.Боєць має псевдо «Док», адже на початках широкомасштабного вторгнення протягом року був бойовим медиком взводу у 129 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ (Криворізька ТрО). Та як тільки з’явилася можливість перевестися у танковий підрозділ, Дмитро вхопився за неї обидвома руками.Певну роль… відіграло й багаторічне захоплення комп’ютерною грою «World of Tanks».«Дружина колись через ті «танчики» погрожувала мало не з дому мене вигнати», – сміючись, розповідає Дмитро.Нині ж «Док» бере участь у справжніх танкових баталіях: "Треба ж комусь це робити – захищати Батьківщину. Найголовніший мотиватор – це усвідомлення, що воюєш за Україну, за рідний дім, за свою родину. Чи буває страшно? – Звісно, що буває! Але Всевишній допомагає – дає сили, впевненість, мужність".На Дмитра чекає з Перемогою велика родина: кохана дружина Ірина Сергіївна, 12-річна донька Дарія, 21-річна донька від першого шлюбу Анастасія, а також мама Любов Іванівна, тітка, тесть із тещею. А ще… двійко чотирилапих улюбленців – померанський шпіц Міла та кішка-«британка» Соня."Мрію повернутися після Перемоги до рідного Кривого Рогу і надолужити згаяний за роки війни час спілкування з родиною", – каже танкіст Дмитро на псевдо «Док».