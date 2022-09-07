На Волині кілька днів буде чутно стрілянину
Сьогодні, 05:28
Жителів Волинської області попередили про можливі звуки пострілів через навчальні стрільби.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
"Повідомляємо! З 8 по 11 жовтня (з 9:00 до 17:00) біля села Ростань будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.
Жителів громади попросили зберігати спокій та бути обачними
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
"Повідомляємо! З 8 по 11 жовтня (з 9:00 до 17:00) біля села Ростань будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.
Жителів громади попросили зберігати спокій та бути обачними
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