На Волині кілька днів буде чутно стрілянину

На Волині кілька днів буде чутно стрілянину
Жителів Волинської області попередили про можливі звуки пострілів через навчальні стрільби.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

"Повідомляємо! З 8 по 11 жовтня (з 9:00 до 17:00) біля села Ростань будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.

Жителів громади попросили зберігати спокій та бути обачними

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Теги: Волинь, війна, Україна, навчання, стрільби, Шацьк
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