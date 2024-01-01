Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука
Сьогодні, 01:15
На жаль, чергова трагічна звістка про земляка, який віддав своє життя за Україну, надійшла на Волинь.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
За результатами ДНК-експертизи підтвердилась загибель молодшого сержанта Климука Пилипа Віталійовича, 15.02.1985 р.н.
39-річний володимирчанин вважався зниклим безвісти з квітня цього року. Вдалося встановити, що він загинув 30 березня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донеччині.
Про дату і місце прощання з Пилипом Климуком повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
За результатами ДНК-експертизи підтвердилась загибель молодшого сержанта Климука Пилипа Віталійовича, 15.02.1985 р.н.
39-річний володимирчанин вважався зниклим безвісти з квітня цього року. Вдалося встановити, що він загинув 30 березня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донеччині.
Про дату і місце прощання з Пилипом Климуком повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука
Сьогодні, 01:15
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів
08 жовтень, 23:19
Найбільші університети Волині домовилися про співпрацю
08 жовтень, 22:38
Удар FPV-дрона: на Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Близнюк
08 жовтень, 21:57