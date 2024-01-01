Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука

На жаль, чергова трагічна звістка про земляка, який віддав своє життя за Україну, надійшла на Волинь.Про це повідомили у Володимирській міській раді.За результатами ДНК-експертизи підтвердилась загибель молодшого сержанта15.02.1985 р.н.39-річний володимирчанин вважався зниклим безвісти з квітня цього року. Вдалося встановити, що він загинув 30 березня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донеччині.Про дату і місце прощання з Пилипом Климуком повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.