Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука

Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука
На жаль, чергова трагічна звістка про земляка, який віддав своє життя за Україну, надійшла на Волинь.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

За результатами ДНК-експертизи підтвердилась загибель молодшого сержанта Климука Пилипа Віталійовича, 15.02.1985 р.н.

39-річний володимирчанин вважався зниклим безвісти з квітня цього року. Вдалося встановити, що він загинув 30 березня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донеччині.

Про дату і місце прощання з Пилипом Климуком повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: загибель, ДНК, Володимир, Пилип Климук, Волинь, війна, втрата
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