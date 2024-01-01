9 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 9 жовтня у журналістки, колишньої головної редакторки Інформаційного агентства ВолиньPost(на фото).Колектив ВолиньPostу вітає успішну редакторку і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та добробуті.Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради, журналіст, історик, майстр народних ремесел, журналісткаі директор Державного підприємства «Волиньторф»Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.