9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 жовтня у журналістки, колишньої головної редакторки Інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин (на фото).
Колектив ВолиньPostу вітає успішну редакторку і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та добробуті.
Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.
Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Колектив ВолиньPostу вітає успішну редакторку і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та добробуті.
Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.
Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські лікарі спільно з канадськими колегами відновлюють понівечені обличчя воїнів
08 жовтень, 23:19
Найбільші університети Волині домовилися про співпрацю
08 жовтень, 22:38
Удар FPV-дрона: на Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Близнюк
08 жовтень, 21:57
Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
08 жовтень, 21:16