Найбільші університети Волині домовилися про співпрацю

Найбільші університети Волині домовилися про співпрацю
8 жовтня 2024 року стало знаковим для Волинської області, адже ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович та ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось підписали меморандум про співпрацю та договір про академічну мобільність студентів.

Про це йдеться на сайті ЛНТУ.

Ці документи передбачають спільні плани, майбутні проєкти та перспективи партнерства у розвитку освітньої галузі Волині. Головним результатом співпраці стане те, що студенти обох закладів вищої освіти отримають можливість здобувати знання та вивчати окремі дисципліни в університеті-партнері, що значно розширить їхні освітні можливості.

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Теги: Волинь, ВНУ, ЛНТУ, співпраця, меморандум, академічна мобільність
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